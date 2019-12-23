Министерство обороны РФ провело кадровую ротацию высшего командования. Сразу на нескольких ключевых позициях сменились командующие.
Как рассказали в оборонном ведомстве, приказ о назначениях был подписан несколько дней назад, и сейчас все офицеры "принимают дела".
1. Глава военной полиции генерал Владимир Ивановский назначен руководителем технополиса "Эра", задача которого — разработки в области инновационных технологий: исследования искусственного интеллекта, квантовых решений и в области робототехники.
Новый руководитель "Эры" имеет большой опыт работы с высшими учебными заведениями Минобороны:
2. Сменилось руководство ВМФ. Начальником штаба назначен адмирал Александр Витко (он командовал Черноморским флотом), а заместителем его стал вице-адмирал Владимир Касатонов.
Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что новые назначения означают, то решение ставить на ключевые должности только офицеров с реальным боевым опытом наконец начало реализовываться в российской армии.
"Хорошо то, что теперь это будут люди, которые боевой обстановке получили реальные результаты, а не просто "отбыли номер".
Напомним, что в текущем году это уже вторая ротация командующего состава. Первая была в феврале:
Завмглавкома ВМФ стал Виктор Астапов, участник обеих чеченских компаний и операции в Сирии.
Начальником штаба ЗВО был назначен генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который занимал командные должности во время второй чеченской войны, в Таджикистане и Сирии.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.