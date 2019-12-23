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Минобороны: боевые генералы и адмиралы получили новые назначения

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны РФ провело кадровую ротацию высшего командования. Сразу на нескольких ключевых позициях сменились командующие.

Как рассказали в оборонном ведомстве, приказ о назначениях был подписан несколько дней назад, и сейчас все офицеры "принимают дела".

Кого затронула ротация

1. Глава военной полиции генерал Владимир Ивановский назначен руководителем технополиса "Эра", задача которого — разработки в области инновационных технологий: исследования искусственного интеллекта, квантовых решений и в области робототехники.

Новый руководитель "Эры" имеет большой опыт работы с высшими учебными заведениями Минобороны:

  • с 2004 года он был начальником Военной академии материально-технического обеспечения;
  • в 2012 году возглавил Военную академию тыла и транспорта;
  • в 2015 году он занимался созданием первой научной роты материально-технического обеспечения на базе Военной академии;
  • генерал Ивановский — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

2. Сменилось руководство ВМФ. Начальником штаба назначен адмирал Александр Витко (он командовал Черноморским флотом), а заместителем его стал вице-адмирал Владимир Касатонов.

Преимущество — опыт

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что новые назначения означают, то решение ставить на ключевые должности только офицеров с реальным боевым опытом наконец начало реализовываться в российской армии.

"Хорошо то, что теперь это будут люди, которые боевой обстановке получили реальные результаты, а не просто "отбыли номер".

Напомним, что в текущем году это уже вторая ротация командующего состава. Первая была в феврале:

Завмглавкома ВМФ стал Виктор Астапов, участник обеих чеченских компаний и операции в Сирии.

Начальником штаба ЗВО был назначен генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который занимал командные должности во время второй чеченской войны, в Таджикистане и Сирии.

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