Служба внешней разведки России к столетнему юбилею ведомства рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов. Примечательно, что юбилей СВР будет праздноваться в 2020 году. Об этом сообщил глава службы Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, огласке будут преданы имена и истории жизни семи разведчиков "особого резерва". Директор СВР подчеркнул, что не все эти разведчики еще живы.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.