Российская разведка рассекретит имена семи разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки России к столетнему юбилею ведомства рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов. Примечательно, что юбилей СВР будет праздноваться в 2020 году. Об этом сообщил глава службы Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, огласке будут преданы имена и истории жизни семи разведчиков "особого резерва". Директор СВР подчеркнул, что не все эти разведчики еще живы.