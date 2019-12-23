Российские сапёры обезвредили свыше 300 американских бомб в Лаосе

Российские специалисты в течение двух месяцев обезвредили 301 авиабомбу, оставшуюся в Лаосе со времён американских бомбардировок в годы Вьетнамской войны.

Разминированием северо-востока Лаоса занимались сапёры Международного противоминного центра ВС РФ в рамках гуманитарной миссии. Преимущественно им пришлось иметь дело с неразорвавшимися снарядами Соединённых Штатов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Это не первый выезд российских инженеров на разминирование территорий в Лаосе, в октябре этого года они даже были награждены за систематическую работу за границей.

В этом декабре в Италии провели самую крупную эвакуацию в послевоенной истории страны в связи с обнаруженной при строительных работах неразорвавшейся бомбой, напоминает "Правда.Ру".