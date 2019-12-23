Российские специалисты в течение двух месяцев обезвредили 301 авиабомбу, оставшуюся в Лаосе со времён американских бомбардировок в годы Вьетнамской войны.
Разминированием северо-востока Лаоса занимались сапёры Международного противоминного центра ВС РФ в рамках гуманитарной миссии. Преимущественно им пришлось иметь дело с неразорвавшимися снарядами Соединённых Штатов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.
Это не первый выезд российских инженеров на разминирование территорий в Лаосе, в октябре этого года они даже были награждены за систематическую работу за границей.
В этом декабре в Италии провели самую крупную эвакуацию в послевоенной истории страны в связи с обнаруженной при строительных работах неразорвавшейся бомбой, напоминает "Правда.Ру".
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.