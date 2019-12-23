Президент России Владимир Путин объяснил, почему раньше на территории Чеченской Республики было много бандформирований. По его словам, раньше в Чечне просто невозможно было жить, не примкнув к какой-то вооруженной группе. Примечательно, что глава государства возложил вину за это на всю страну.

"Я тогда не все сказал как бы. Сейчас, знаете, добавлю. Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал, ну мы с ним много разговаривали, в том числе и о его участии в этих самых неформальных формированиях вооруженных. Он мне говорил: а в Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда. Жить было по-другому невозможно", — сказал Путин на встрече с общественностью в Адыгее.