Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком" обсуждение создания базы ВКС на белорусской территории, но предложил России размещать свои самолёты на белорусских базах.
Такое заявление сделал Лукашенко в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы". Он отметил, что не понимает, кому может быть нужна "болтовня" о российских авиабазах на территории Белоруссии.
При этом Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии достаточно собственных баз, и союзная страна вполне может при желании разместить свою авиацию там.
"Если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично", — заявил он.
Лукашенко добавил, что обговаривал эту тему с Владимиром Путиным, и тот согласился, что создавать авиабазу так близко к границе вероятного противника не имеет смысла. В том же разговоре белорусский президент, по его словам, просил российского лидера помочь стране с авиацией. Но это, якобы, ответил Путин, слишком дорого.
Лукашенко посетовал, что стране приходится экономить на лекарствах, чтобы покупать у России самолёты.
В рамках той же беседы глава Белоруссии отметил, что суверенитет страны от российских посягательств косвенно защищают страны Запада.
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