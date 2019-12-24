Лукашенко предложил "лично принять" российские военные самолёты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком" обсуждение создания базы ВКС на белорусской территории, но предложил России размещать свои самолёты на белорусских базах.

Такое заявление сделал Лукашенко в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы". Он отметил, что не понимает, кому может быть нужна "болтовня" о российских авиабазах на территории Белоруссии.

При этом Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии достаточно собственных баз, и союзная страна вполне может при желании разместить свою авиацию там.

"Если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично", — заявил он.

Путин не помог с авиацией?

Лукашенко добавил, что обговаривал эту тему с Владимиром Путиным, и тот согласился, что создавать авиабазу так близко к границе вероятного противника не имеет смысла. В том же разговоре белорусский президент, по его словам, просил российского лидера помочь стране с авиацией. Но это, якобы, ответил Путин, слишком дорого.

Лукашенко посетовал, что стране приходится экономить на лекарствах, чтобы покупать у России самолёты.

В рамках той же беседы глава Белоруссии отметил, что суверенитет страны от российских посягательств косвенно защищают страны Запада.