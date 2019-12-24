Силовики провели обыски у задержанного генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка. У сотрудника ФТС нашли 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро, золотые слитки, а также наручные часы разных люксовых брендов.
О находках в доме Кизлыка рассказал следователь Дмитрий Аверьянов в столичном Басманном суде. Ранее суд постановил арестовать генерала по обвинению в превышении служебных полномочий до 22 февраля 2020 года.
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