Подмосковная полиция рассказала о планах на праздники

Праздничные новогодние мероприятия проходят в Московской области с 18 декабря по 8 января. В охране порядка и профилактике правонарушений в этот период будут задействованы 14 тысяч полицейских.

О плане охраны общественного порядка во время празднования Нового года и Рождества представители подмосковного МВД рассказали в ходе пресс-конференции во вторник.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях и массовых гуляниях поучаствует около полутора миллиона жителей Московской области. Помимо сотрудников МВД их безопасность обеспечат Росгвардия, дружинники и частные охранные предприятия.

Уже сейчас полиция проверяет детские учреждения, дома отдыха, наёмное жильё. Также будут обследованы места проведения гуляний, в том числе с участием кинологов.

Кроме того, во время самих мероприятий полиция будет досматривать всех граждан, пытающихся пройти в места скопления народа.