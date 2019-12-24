Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российской армии постепенно снижается потребность в солдатах срочной службы. По его мнению, это происходит из-за внедрения сложного технического вооружения, поскольку им должны управлять обученные военнослужащие контрактной службы.
Глава Минобороны рассказал, что в 2019 году прошла аттестация, в ходе которой все непригодные для службы контрактники были уволены из армии. Сейчас ведомство повышает требования к кандидатам, которые хотят проходить службу в армии на контрактной основе. Уже около 70% контрактников имеют профессиональное образование.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.