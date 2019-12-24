Российская армия снижает потребность в срочниках

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российской армии постепенно снижается потребность в солдатах срочной службы. По его мнению, это происходит из-за внедрения сложного технического вооружения, поскольку им должны управлять обученные военнослужащие контрактной службы.

Глава Минобороны рассказал, что в 2019 году прошла аттестация, в ходе которой все непригодные для службы контрактники были уволены из армии. Сейчас ведомство повышает требования к кандидатам, которые хотят проходить службу в армии на контрактной основе. Уже около 70% контрактников имеют профессиональное образование.