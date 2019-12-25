Власти США хотят сократить военный контингент в Африке и на Ближнем Востоке. Войска перебросят на новое направление. Их будут использовать в противостоянии с Россией и Китаем.
Марк Эспер, министр обороны, заявил, что это будет первый этап просмотра глобального развертывания войск.
Эти намерения - следствие желания сократить количество миссий, которые борются с удаленными террористическими группами, и сконцентрироваться на противостоянии с такими мощными державами, как РФ и Китай.
Операция по дислокации войск будет проводиться в январе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США готовят свой провал в Африке.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.