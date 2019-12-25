США перебросят войска из Африки и Азии ближе к границам РФ и Китая

Власти США хотят сократить военный контингент в Африке и на Ближнем Востоке. Войска перебросят на новое направление. Их будут использовать в противостоянии с Россией и Китаем.

Марк Эспер, министр обороны, заявил, что это будет первый этап просмотра глобального развертывания войск.

Эти намерения - следствие желания сократить количество миссий, которые борются с удаленными террористическими группами, и сконцентрироваться на противостоянии с такими мощными державами, как РФ и Китай.

Операция по дислокации войск будет проводиться в январе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США готовят свой провал в Африке.