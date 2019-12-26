Умер Махмут Гареев - президент Академии военных наук

Генерал армии в отставке, президент Академии военных наук, Махмут Гареев умер на 97 году жизни.

Об этом сообщает полномочный представитель Татарстана.

Выдающийся советский и российский военачальник, ученый, доктор исторических и военных наук, ветеран Великой Отечественной войны, Махмут Ахметович в преклонном возрасте сохранял светлый ум, прекрасную память и искрометное чувство юмора. Он автор двух десятков книг, сотен научных статей.

Генерал Гареев активно принимал участие в российских и международных мероприятиях, посвященных сохранению памяти о войне и подвиге советского народа и его армии. Отстаивал историческую правду.

Махмут Гареев прослужил в армии более 50 лет. Занимал руководящие посты в Белорусском, Уральском, Дальневосточном ВО. На рубеже 80-90-х годов был военным советником президента.

С 1995 года генерал в отставке Гареев возглавлял Академию военных наук.