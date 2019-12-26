Телль-Самин расположен в 26 километрах от города Ракка.
Совсем недавно опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военнослужащие. По словам представителей властей Сирии, пока пункт находился под контролем американцев, боевики провозили по соседним дорогам оружие. Захват Ракки террористами ИГ* произошел в 2013 году. В 2014 году Ракку сделали "столицей" ИГ*.
В октябре 2017 года "Сирийские демократические силы" с помощью авиации международной коалиции смогли освободить Ракку.
Город пострадал от бомбежек. В октябре военные Сирии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что были раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.