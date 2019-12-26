Военная полиция РФ заняла опорный пункт американских военных в Сирии

Телль-Самин расположен в 26 километрах от города Ракка.

Совсем недавно опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военнослужащие. По словам представителей властей Сирии, пока пункт находился под контролем американцев, боевики провозили по соседним дорогам оружие. Захват Ракки террористами ИГ* произошел в 2013 году. В 2014 году Ракку сделали "столицей" ИГ*.

В октябре 2017 года "Сирийские демократические силы" с помощью авиации международной коалиции смогли освободить Ракку.

Город пострадал от бомбежек. В октябре военные Сирии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что были раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.