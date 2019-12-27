Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат

Сегодня неправительственная организация "Сирийская обсерватория прав человека" (ее штаб-квартира находится в Лондоне) распространила сообщение о том, что вчера, 26 декабря, в городе Тель-Тамер, в сирийской провинции Хасаке, в рукопашной схватке сошлись американские и российские военнослужащие.

Несмотря на то что официальных подтверждений от командований США и России не поступало, "Обсерватория" утверждает, что прибывший в Тель-Тамер американский патруль, которого сопровождал переводчик, хотел "всего лишь получить некую информацию".

Однако местные жители встретили солдат США "весьма агрессивно" и, обвиняя их в "предательстве курдского и арабского народов", напали на военнослужащих.

"Проезжавший мимо начавшейся потасовки российский военный патруль, вступил в спор с американцами. Спор быстро перешел в драку", — пишет инсайдер.

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