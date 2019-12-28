Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, когда на вооружение российской армии будет принят пистолетный комплекс "Удав". По его словам, это произойдет в 2020 году.
"Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки", - сообщил замминистра в интервью "Звезде".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.