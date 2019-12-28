Заместитель министр обороны России Алексей Криворучко заявил, что скорость гиперзвукового оружия будет увеличена. По его словам, максимальная скорость гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" составит около десяти махов (скоростей звука).
"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", - сообщил Криворучко.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.