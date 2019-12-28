"Десять махов": российскому гиперзвуковому оружию повысят скорость

Заместитель министр обороны России Алексей Криворучко заявил, что скорость гиперзвукового оружия будет увеличена. По его словам, максимальная скорость гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" составит около десяти махов (скоростей звука).