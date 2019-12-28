Эр-Рияд договорился о локализации обслуживании "Patriot"

Саудовская Аравия в субботу подписала соглашение с местным подразделением американского производителя оружия "Raytheon" о локализации обслуживания своей системы противоракетной обороны "Patriot" в рамках стимулирования оборонной промышленности страны.

Наследный принц Мохаммед бен Салман планирует диверсифицировать экономику королевства, отказавшись от зависимости от экспорта нефти. Он хочет, чтобы Эр-Рияд производил или собирал половину своего оборонного оружия на местном уровне. Так правительство планирует создать 40 000 рабочих мест для саудовцев к 2030 году.

Саудовская Аравия — одно из пяти государств с самым большим оборонным бюджетом в мире. Это один из нескольких союзников США, использующих "Patriot", наземную и воздушную ракетную систему, дающую защиту от баллистических ракет и других угроз.

Ахмед аль-охали, глава Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI), сказал, что соглашение с "Raytheon" отражает усилия ведомства по развитию военной промышленности страны и ее научно-технического потенциала.