Следователи исполнили мечту юного инвалида из Сергиева Посада

Сотрудники ГУ СК по Московской области исполнили мечту инвалида по зрению накануне Нового года. Правоохранители присоединились к акции "Скажи мечте "Да!"".

18-летний воспитанник Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов стал героем телепрограммы, после которой многие решили принять участие в его судьбе. Николай Левашов, в частности, рассказал телевизионщикам, что ему очень нужна драм-машина — юноша с проблемами со зрением страстно увлечён музыкой.

Сотрудники Следственного комитета из подмосковных Пушкино и Сергиева Посада решили исполнить мечту Николая в честь новогодних праздников. Они привезли Левашову желанную драм-машину, а других воспитанников учреждения тоже порадовали подарками.

Юноша с удовольствием пообщался с правоохранителями, расспросил об их работе и тепло поблагодарил за подарок.