Сотрудники ГУ СК по Московской области исполнили мечту инвалида по зрению накануне Нового года. Правоохранители присоединились к акции "Скажи мечте "Да!"".
18-летний воспитанник Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов стал героем телепрограммы, после которой многие решили принять участие в его судьбе. Николай Левашов, в частности, рассказал телевизионщикам, что ему очень нужна драм-машина — юноша с проблемами со зрением страстно увлечён музыкой.
Сотрудники Следственного комитета из подмосковных Пушкино и Сергиева Посада решили исполнить мечту Николая в честь новогодних праздников. Они привезли Левашову желанную драм-машину, а других воспитанников учреждения тоже порадовали подарками.
Юноша с удовольствием пообщался с правоохранителями, расспросил об их работе и тепло поблагодарил за подарок.
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