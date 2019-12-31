ЦРУ нашло способ контролировать отданные союзникам ракеты

Центральное разведывательное управление США разработало технологию для ограничения использования зенитных ракет после того, как они покинут американские руки.

Новая технология предназначена для использования с наплечными ракетами, называемыми переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), рассказал голландский исследователь Йос Ветцельс на конференции по кибербезопасности в Лейпциге. Ветцельс заявил, что система была выложена в пакете документов ЦРУ, опубликованных WikiLeaks в 2017 году, но эти файлы были неправильно помечены и до сих пор привлекали мало внимания общественности.

Геозонация — "умное решение по контролю над вооружениями"

Ветцельс сказал, что ЦРУ придумало "умное решение по контролю над вооружениями", которое ограничит использование ракет "в определенное время и в определенном месте." Этот метод, называемый "геозонацией", блокирует использование устройства за пределами определенной географической области.

Оружие, отключающееся, когда покидает поле боя, может быть очень привлекательным. Поставляемые союзникам США ПЗРК помогают выиграть войны, но они часто терялись, продавались или передавались экстремистам.

Например, ПЗРК "Stinger", поставляемые Соединенными Штатами, помогли моджахедам-повстанцам в изгнании советских войск из Афганистана, но американские чиновники с тех пор потратили миллиарды долларов, чтобы очистить регион от этого оружия, направленного уже в их сторону.

Ветцельс сказал, что неясно, покидал ли когда-либо дизайн ЦРУ чертежную доску, но отметил, что период разработки документов — с 2014 по 2015 год — примерно совпал с сообщениями СМИ о развертывании ПЗРК для повстанцев в Сирии.

"Геозащита, возможно, рассматривалась как способ обеспечения того, чтобы ракеты были использованы на сирийском поле боя и нигде больше", — сказал он.

В ЦРУ от комментариев отказались.