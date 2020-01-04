Стали известны обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп решил провести спецоперации против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после того, как в конце прошлого года произошла атака на военную базу в Ираке.

Проведение спецоперации Трамп обсуждал только с узким кругом лиц. Некоторые сотрудники Белого дома даже не знали об этом, сообщает Blomberg.

Премьер-министр Ирака заявил, что США своим нападением нарушили соглашение о пребывании американских войск в Ираке.

Ранее "Правда.Ру" писал о том, что президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек.