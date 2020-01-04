Президент Дональд Трамп решил провести спецоперации против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после того, как в конце прошлого года произошла атака на военную базу в Ираке.
Проведение спецоперации Трамп обсуждал только с узким кругом лиц. Некоторые сотрудники Белого дома даже не знали об этом, сообщает Blomberg.
Премьер-министр Ирака заявил, что США своим нападением нарушили соглашение о пребывании американских войск в Ираке.
Ранее "Правда.Ру" писал о том, что президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.