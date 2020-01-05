Группировка "Аш-Шабаб" атаковала кенийскую военную базу

Сомалийская исламистская группировка "Аш-Шабаб" в воскресенье атаковала военную базу в округе Ламу в Кении, где базируются военнослужащие как Кении, так и Соединённых Штатов.

Как сообщают источники в вооружённых силах, боевики пытались проникнуть на базу с аэродром, и боевые действия вокруг неё всё ещё продолжаются. В результате нападения в воздух поднялся темный столб дыма, рассказывают свидетели.

"Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой" исламистская повстанческая группа, стремящаяся свергнуть сомалийское правительство, которое поддерживает ООН, также выпустила заявление, обещающее продолжение атак.

"Эта база является домом для сотен американских военнослужащих и кенийских солдат и служит одной из многих стартовых площадок для американского крестового похода против ислама в регионе", — говорится в заявлении.

Противостояние между боевиками "Аш-Шабаб" и Соединёнными штатами обострилось в декабре, напоминает "Правда.Ру".