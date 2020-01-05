Британия готова нанести удар "Томагавками" по Ирану

Великобритания поддерживает США и готова нанести удар ракетами "Томагавк" по Ирану, если напряженность между странами перерастет в боевые действия. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на анонимный источник.

Также источник рассказал, что 400 британским военным, находящимся в Ираке, было поручено усилить защиту дипломатов. Также в Ирак были переброшены бойцы специальных подразделений на случай проведения спасательных операций. Лондон хочет вооружить своих солдат в Ираке тяжелым вооружением, однако эту инициативу должен одобрить премьер-министр страны Борис Джонсон, который сейчас находится в отпуске на Карибских островах.