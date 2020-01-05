Иран готовит серию ударов по американским военным объектам в качестве ответа за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире телеканала CNN.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - заявил Деган.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - добавил военный советник.