Японский аналитик назвал советский МиГ-25 "королем скорости"

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро считает, что советский истребитель МиГ-25 до сих пор является самым быстрым в мире боевым самолетом. Соответствующую статью аналитик опубликовал в своем блоге на Yahoo News Japan.