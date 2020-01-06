Японский военный аналитик Мори Кэнтаро считает, что советский истребитель МиГ-25 до сих пор является самым быстрым в мире боевым самолетом. Соответствующую статью аналитик опубликовал в своем блоге на Yahoo News Japan.
"Среди скоростных военных истребителей советский МиГ - по-прежнему №1. Его мировой рекорд 1962 года - средняя скорость 2981,5 км/ч на маршруте протяженностью в 500 км с радиусом в 80 км - до сих пор не побит", - утверждает Кэнтаро.
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