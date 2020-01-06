В МВД рассказали, какие купюры наиболее часто подделывали в 2019 году

Чаще всего фальшивомонетчики в прошлом году подделывали купюры номиналом 1 тысяча рублей и пять тысяч рублей. Также подделке подвергались и зарубежные купюры - 100 долларов и 500 евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.