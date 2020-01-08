Американские СМИ испугались войны с Ираном

Незадолго до атаки иранских ракет по военным базам США в Ираке в американских СМИ появился прогноз относительно возможной войны между Ираном и США. Первоисточником материала является американское издание National Interest. Аналитики журнала утверждают, что у иранской армии "есть много возможностей" переломить превосходство США в регионе.

Журналисты допускают, что Иран может "расширить границы конфликта", атаковав американские военные объекты в Сирии, Ираке и даже в Израиле. Более того, атакам могут подвергнуться американские нефтяные танкеры, следующие через Ормузский пролив. Были упомянуты и иранские хакеры, способные нанести сокрушительные кибератаки на ключевых союзников США в регионе - ОАЭ и Саудовскую Аравию.