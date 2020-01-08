Глава министерства обороны Кувейта сообщил, что получил от США предупреждение о выводе американских военных с базы Арифджан. Американская сторона уведомила министра, что военнослужащие США покинут территорию военной базы в течение трех дней. Об этом сообщило государственное информационное агентство KUNA.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?