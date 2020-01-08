США начали вывод войск с кувейтской базы Арифджан

Глава министерства обороны Кувейта сообщил, что получил от США предупреждение о выводе американских военных с базы Арифджан. Американская сторона уведомила министра, что военнослужащие США покинут территорию военной базы в течение трех дней. Об этом сообщило государственное информационное агентство KUNA.