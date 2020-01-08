В Ираке заявили, что Иран предупреждал о ракетном ударе

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди сообщила, что иранские власти предупредили первых лиц Ирака о ракетном ударе по военным объектам США. Однако не уточнили, на какие именно военные базы будет совершена атака.

Напомним, в ночь на 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум иракским военным базам, на которых располагается контингент США. По информации иранской прессы, в результате атаки погибло около 80 человек.