Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта

Как заявили власти Кувейта, ранее появившаяся информация о том, что войска США якобы покинут базу Арифджан через три дня, не соответствуют действительности.

Аккаунт информационного агентства KUNA в "твиттере", где была опубликована эта новость и комментарии главы кувейтского Минобороны, взломали неизвестные хакеры. Именно они распространили сообщение, которое успели подхватить СМИ по всему миру.

Посольство Соединённых Штатов в Кувейте оперативно отреагировало на резонансную новость. В официальном заявлении оно заверило, что Америка заботится о безопасности ближневосточного союзника.

"Это не изменилось и не изменится никогда", - подчеркнули там.

Сотрудники американского посольства также добавили, что оно продолжает работу в штатном режиме.