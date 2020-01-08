Хорватия и Словения выводят войска из Ирака после иранской атаки

Министерство обороны Словении Карл Эрьявец заявил о решении вывести свой контингент из Ирака в связи с недавними ракетными атаками Ирана. Президент Словении Марьян Шарец совместно с главной минобороны провели со своими военнослужащими в Ираке сеанс видеосвязи.

Всего в Ираке находятся шесть военнослужащих из Словении. Аналогичное решение приняло командовании Хорватии. Вскоре все 14 хорватских военнослужащих покинут Ирак. Их перевезут в Кувейт.