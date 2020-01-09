При ракетном обстреле базы ООН на Мали пострадали 20 человек

Двадцать человек были ранены в четверг в беспокойном регионе Кидаль на севере Мали, в том числе 18 миротворцев ООН, в результате ракетного обстрела военной базы ООН, французских и малийских сил.

Шесть миротворцев из миссии МИНУСМА были серьезно ранены в результате нападения на базу в городе Тессалит, сообщил пресс-секретарь миссии Оливье Сальгадо. Он сказал, что неясно, кто несет ответственность.

Кидаль находится под контролем повстанцев-туарегов с момента восстания в 2012 году, и напряженность регулярно обостряется между вооруженными группами и правительством.

Миссия МИНУСМА имеет более 13 000 военнослужащих в Мали для сдерживания насилия, вызванного различными вооруженными группами на севере и в центре страны, включая джихадистов, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством.

Французская армия осуществляет отдельную миссию по борьбе с повстанцами в засушливом Сахельском регионе Западной Африки, где усиливается джихадистское и этническое насилие.