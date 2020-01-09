Исламисты убили 20 человек и оставили 1000 жителей без крова в Нигерии

Около 20 солдат были убиты, и почти 1000 человек остались без крова в результате нападения боевиков на город на северо-востоке Нигерии.

Боевики вошли в Монгуно в штате Борно, представившись конвоем солдат, во вторник вечером, сообщили источники. Затем они атаковали войска внутри города, уничтожив при этом по меньшей мере 750 домов.

Люди бежали в буш ради спасения своих жизней, и три мирных жителя были убиты шальными пулями.

Представитель военного ведомства отказался от комментариев.

Ответственность за нападение взяла на себя Западноафриканская провинция Исламского государства (запрещена в России).