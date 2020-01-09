Около 20 солдат были убиты, и почти 1000 человек остались без крова в результате нападения боевиков на город на северо-востоке Нигерии.
Боевики вошли в Монгуно в штате Борно, представившись конвоем солдат, во вторник вечером, сообщили источники. Затем они атаковали войска внутри города, уничтожив при этом по меньшей мере 750 домов.
Люди бежали в буш ради спасения своих жизней, и три мирных жителя были убиты шальными пулями.
Представитель военного ведомства отказался от комментариев.
Ответственность за нападение взяла на себя Западноафриканская провинция Исламского государства (запрещена в России).
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.