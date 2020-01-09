Ирак захотел приобрести российские С-300

Ирак вернулся к переговорам касательно приобретения зенитных комплексов С-300 у Российской Федерации.

Как сообщил Мухаммад Рида, возглавляющий комитета по обороне и безопасности иракского парламента, этот вопрос назрел давно. Потребность в С-300 появилась у Ирака ещё в начале осени. Тогда коалиция ополченцев, известная как "Силы народной мобилизации", подверглась атаке израильских беспилотных аппаратов.

Рида не уточнил, на каком этапе находится сделка, но подчеркнул, что принципиальное согласие руководства страны уже получено.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", — добавил он.

И не без причины — недавно Вашингтон жёстко отреагировал на намерения Индии приобрести у России комплексы С-400, напоминает "Правда.Ру".