Подлодка "Ясень-М" попадёт в российский флот осенью

Подводная лодка "Ясень-М", ввод которой в строй изначально планировался в прошлом году, поступит на вооружение в начале осени.

Причиной столь сильной задержки стали многочисленные доработки конструкции многоцелевой субмарины с учётом проведённых испытаний, пояснили в "Объединённой судостроительной компании", которая работает над проектом.

Первая серийная модель "Ясень-М", "Новосибирск", была спущена на воду в конце декабря, напоминает "Правда.Ру". Сейчас её экипаж осваивает новую для него технику.

В состав ВМФ России как "Новосибирск", так и еще проходящая последние улучшения "Казань" войдут в течение этого года.