Ирак потребовал у США разработать план по выводу американских войск

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди призвал госсекретаря США Майка Помпео направить делегацию в Ирак для разработки плана вывода американских войск из страны.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Американские войска прибыли в Ирак, и их беспилотники нарушают наше воздушное пространство, не получив разрешения от наших властей. Это нарушение двусторонних соглашений", —цитирует агентство AP.

По словам Абд аль-Махди, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Иракские законодатели после убийства Касема Сулеймани ударом с беспилотника приняли резолюцию, призывающую к выводу иностранных войск из страны. Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку санкциями "каких они не видели никогда".

Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

Более 5000 американских военнослужащих размещены в Ираке в рамках возглавляемой США международной коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). В воскресенье коалиция из 81 страны объявила, что она приостановила свою деятельность и перенаправляет свои ресурсы на обеспечение безопасности персонала и баз, сославшись на "повторные ракетные атаки в течение последних двух месяцев".