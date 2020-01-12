В Британии допустили, что США потеряют "военное лидерство"

Глава британского Минобороны Бен Уоллес считает, что в скором времени США могут потерять статус мирового "военного лидера". Он призвал Великобританию подготовиться к этому моменту. По его словам, эта мысль не дает ему уснуть по ночам, поскольку ослабление США будет опасным для всего мира.

Уоллес допускает, что США хотят вести более агрессивную военную политику, поэтому призвал британские власти пересмотреть военную доктрину от 2010 года, в которой отмечается, что британцы "всегда будут воевать вместе с американцами".