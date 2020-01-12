Власти Ирака рассматривают возможность приобретения российских комплексов С-400 из-за опасений, что в скором времени Вашингтон откажется от поддержки страны. Иракская сторона ведет переговоры с Москвой, однако никакие договоренности еще не были достигнуты.
Об этом изданию The Wall Street Journal сообщил источник в иракском парламенте.
"Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия", - сообщил источник.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.