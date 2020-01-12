Ирак может купить С-400

Власти Ирака рассматривают возможность приобретения российских комплексов С-400 из-за опасений, что в скором времени Вашингтон откажется от поддержки страны. Иракская сторона ведет переговоры с Москвой, однако никакие договоренности еще не были достигнуты.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщил источник в иракском парламенте.