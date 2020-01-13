СК назвал причину убийства российских журналистов в ЦАР

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов назвал причину убийства российских журналистов в Центральной африканской республике, которое произошло в 2018 году. По его словам, над режиссером-документалистом Александром Расторгуевым, военным корреспондентом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко расправились с целью ограбления.

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - отметил Краснов.

Следствие установило, что вечером 30 июля группа журналистов вместе с водителем направилась на встречу с неустановленным лицом, который представлялся сотрудником ООН. На дороге автомобиль журналистов остановила группа неизвестных вооруженных людей и потребовала отдать им все имеющиеся вещи и технику. Журналисты отказали и были расстреляны.