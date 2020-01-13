Три истребителя F-16 израильских военно-воздушных сил оказались "утоплены" из-за халатности командования. Из-за непрекращающихся дождей на одной из военных баз резко поднялся уровень воды. Командование приняло решение эвакуировать технику и личный состав, однако истребители F-16 почему-то оставили на базе.
Очевидцы сообщили, что на военной базе оказались затопленными не менее восьми американских истребителей. Минобороны Израиля пока никак не комментирует эту информацию.
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