Полиция задержала директор школы "Русский Гарвард", а также студента университета им. Плеханова и студентку Московского государственного областного университета. Их подозревают в нападении на жену московского депутата, главного бухгалтера компании "PBF GROUP" Светлану Хананишвили.
Против задержанных было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 9 января. Неизвестные нанесли колотые раны Хананишвили в область шеи и груди, она была госпитализирована.
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