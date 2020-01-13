Директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата

Полиция задержала директор школы "Русский Гарвард", а также студента университета им. Плеханова и студентку Московского государственного областного университета. Их подозревают в нападении на жену московского депутата, главного бухгалтера компании "PBF GROUP" Светлану Хананишвили.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 9 января. Неизвестные нанесли колотые раны Хананишвили в область шеи и груди, она была госпитализирована.