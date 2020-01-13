В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды. Афганские войска 11 января нанесли удар по району Имам-Сахиб в провинции Кундуз.

Главной целью удара был финансовый директор террористического движения по прозвищу Мохабулла, находившийся в машине. Автомобиль террориста поразила ракета R9X, в которой вместо боевой части расположены острые лезвия, выдвигающиеся незадолго до столкновения ракеты с целью.