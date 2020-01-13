Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о попытке украинских спецслужб организовать теракт на Крымском мосту. По его словам, ранее эта информация не публиковалась ни в одном СМИ.

"Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку терактов в Крыму? 79 человек. За один год. Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией» России, - это в данном случае люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире", - заявил Затулин.