МИД РФ посоветовал "Аэрофлоту" перенести ночные полеты в Тегеран

Российский МИД рекомендовал "Аэрофлоту" перенести рейсы из Москвы в Тегеран и обратно на дневное время, сообщает РБК. Напомним, что компания "Аэрофлот" продолжает совершать полеты в столицу Ирана.

Решение о смене времени полетов было принято 11 января, после того как власти Ирана подтвердили, что сбили украинский Boeing 737 по ошибке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана.