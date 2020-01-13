СМИ обнародовали полную хронологию крушения Boeing 737

Из видеоматериала американского издания The New York Times следует, что украинский Boeing вылетел из столицы Ирана в Киев спустя 4 часа после того, как Иран ударил по военным объектам США и привел в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны. Сообщается, что из-за выгрузки лишнего груза лайнер взлетел позже. Самолет лете без отклонений от обычного курса в северо-западном направлении.

Система противовоздушной обороны приняла Boeing за крылатую ракету.

За три минуты самолет набрал высоту 2,4 километра, в это время он еще бы на радарах.

Через несколько секунд перестали работать электронные системы, о лайнер передал последний сигнал. Затем в самолет попала ракета противовоздушной системы Ирана. Самолет загорелся, потом в него попадается еще одна пакета. Сообщается, что вторая ракета была выпущена с секретных военных баз Ирана.

Через несколько минут украинский самолет падает. Во время падения снова был взрыв. Обломки лайнера разлетелись на 500 метров от места крушения.

Полет самолета продолжался 7 минут.

Жертвами кораблекрушения стали 176 человек, в том числе 83 гражданина Ирана.

Иран признал, что самолет был сбит ошибочно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана.