Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой

Американские солдаты, которые находились на базах в Ираке, подвергшихся ракетным ударам Ирана, опровергают оптимистичные заявления своего президента Дональда Трампа о том, что "никаких серьезных разрушений или иных последствий" нанесено не было.

Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.

"Наша (американская — прим.ред) авиабаза Аль-Асад была хорошо, как мы думали, подготовлена к ударам баллистическими ракетами. Но на деле маломощный по сути иранский удар разрушил одно из укрытий — рухнул железобетонный свод. То есть та часть бункера, которая является самой прочной и должна выдерживать прямое попадание. Людей, которые там находились засыпало обломками бетона и железа", — написано в твите.

Автор предполагает, что, "если бы иранцы на самом деле планировали ударить максимально сильно", то американских военнослужащих имевшиеся на базе укрытия не спасли бы совсем.

Как отмечает портал Avia.pro несмотря на то, что у иранских военных есть на вооружении намного более мощные баллистические ракеты, для удара были выбраны не самые "сильные" модернизированные советские варианты. И уж если их попадание бункер не выдержал, будь удар сильнее, он бы превратил укрытие в могилу.