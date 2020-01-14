Авиалайнер Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки

Первый летный опытный образец новой модели самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки авиазавода в Воронежа.

Сообщается, что все работы по созданию нового пассажирского самолета Ил-96-400М идут по плану. Первый полет нового самолета запланирован на 2021 год.

Ил-96-400М создан на основе серийного Ил-96 из комплектующих российского производства. Новая модель самолета имеет более удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.

По словам разработчиков, новая модель самолета не уступает по экономичности и надежности западным аналогам.