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Авиалайнер Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки

Силовые структуры » Министерство обороны

Первый летный опытный образец новой модели самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки авиазавода в Воронежа. 

Сообщается, что все работы по созданию нового пассажирского самолета Ил-96-400М идут по плану. Первый полет нового самолета запланирован на 2021 год.

Ил-96-400М создан на основе серийного Ил-96 из комплектующих российского производства. Новая модель самолета имеет более удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.

По словам разработчиков, новая модель самолета не уступает по экономичности и надежности западным аналогам.

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