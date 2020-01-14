Трое забайкальцев изобрели пушку для переброски наркотиков в тюрьму

Сотрудники полиции задержали в Забайкальском крае трех местных жителей, которые занимались переброской наркотиков с помощью хитроумного изобретения. Для этого они изобрели специальную пневматическую пушку, в качестве боеприпасов которой использовались свертки с марихуаной.

Во время задержания в машине обвиняемых обнаружили полкилограмма наркотиков. По описанию полицейских, пушка напоминает трубу с прикрепленным баллоном.