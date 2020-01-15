Украина просит Иран передать ей бортовые самописцы со сбитого Boeing

Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о передаче украинским правоохранительных органам "черных ящиков" со сбитого самолёта Boeing 737.

Прокуратура отмечает, что Украина примет все меры, чтобы сохранить доказательства в рамках расследования авиакатастрофы.

Напомним, что 8 января украинский пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из иранской столицы. В результате погибли 176 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине призвали "наказать РФ" за сбитый в Иране самолет.