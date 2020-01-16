Российские военные провели учение в горах Таджикистана

В ходе учений были отработаны вопросы, касающиеся организации взаимодействия и ведения боя в горной местности в условиях наступления и обороны.

Военные в условиях постоянно меняющейся обстановки выполняли нормативы по тактической, специальной и военно-медицинской подготовке.

Учебный бой осложнялся разными "вводными"

Так, в учебном бою условный противник активно применял средства радиоэлектронного подавления.

В общей сложности в маневрах было задействовано более 500 военных и более 150 единиц военной и специальной техники.

Благодарим за предоставленную информацию Министерство бороны РФ.