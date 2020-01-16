В ходе учений были отработаны вопросы, касающиеся организации взаимодействия и ведения боя в горной местности в условиях наступления и обороны.
Военные в условиях постоянно меняющейся обстановки выполняли нормативы по тактической, специальной и военно-медицинской подготовке.
Так, в учебном бою условный противник активно применял средства радиоэлектронного подавления.
В общей сложности в маневрах было задействовано более 500 военных и более 150 единиц военной и специальной техники.
Благодарим за предоставленную информацию Министерство бороны РФ.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.