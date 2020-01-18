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Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Силовые структуры » Министерство обороны

Данные мониторингового сервиса PlaneRadar подтверждают, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk проводил разведку границ Крыма. Разведывательный полет совершался 17 января. Беспилотник вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.

Изначально беспилотник провел разведку линии разграничения в Донбассе, а затем отправился к Черноморскому побережью России. Примечательно, что последний раз этот же беспилотник проводил разведку Крыма 28 декабря 2019 года.

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