В колонии на Урале откроют производство одноразовой посуды

Пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области сообщила, что в Исправительной колонии №47 города Каменск-Уральска откроется производство одноразовой посуды. Отмечается, что производство будет запущено на деньги китайских инвесторов.

На форуме "Успешный бизнес с Китаем", который прошел на площадке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области стало известно, что ФСИН и китайские партнеры ведут переговоры о реализации проекта.