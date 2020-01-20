Путин провел экстренное совещание Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер уведомил членов Совбеза о повестке Международной встречи по Ливии, которая прошла накануне в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.