Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер уведомил членов Совбеза о повестке Международной встречи по Ливии, которая прошла накануне в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин также информировал о своём участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции", - сообщил Песков.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.